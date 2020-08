In occasione del 30° anniversario dalla sua pubblicazione sarà nuovamente disponibile Smell the Magic delle L7.

L’album rimasterizzato sarà disponibile su vinile e uscirà il 18 settembre su Sub Pop Records.

La band ha anche pubblicato una versione rimasterizzata della loro canzone “Shove”. Le L7 hanno inoltre pubblicato Scatter The Rats nel 2019 tramite Blackheart Records.

Smell the Magic è il secondo album in studio delle L7, pubblicato il 1 settembre 1990 da Sub Pop.

Pubblicato originariamente come EP da 12 “contenente solo le prime sei canzoni, è stato ristampato su CD nel luglio 1991, ampliato fino alla lunghezza dell’album con altre tre tracce:” Packin ‘a Rod “,” Just Like Me “e” American Society “.