Le informazioni diffuse sulla pagina ufficiale Twitter dell’organizzazione parlano di dozzine di persone che sarebbero state in pericolo di vita a causa del cedimento del natante.

BREAKING: SHIPWRECK OFF LIBYA FEARED! Several sources speak of a shipwreck with dozens of ~65 people on board dying. We called for rescue but all authorities rejected responsibility. Europe, this is the result of your policies – another mass murder at sea. https://t.co/j6HvXTmntf

— Alarm Phone (@alarm_phone) August 17, 2020