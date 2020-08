È salito a 11 il numero dei positivi al Covid-19 ad Arzachena, in Costa Smeralda, per i quali è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

In un video sulla pagina Facebook, il sindaco Ragnedda fornisce tutti i dati, affermando che “quattro contagiati erano su uno yacht mentre gli altri, sette per la precisione, sono “tutti accertati con tampone, isolati e assistiti”. Sono invece 10 le persone sono in quarantena.

Il sindaco Roberto Ragnedda è corso immediatamente ai ripari, non appena ricevuta la comunicazione in merito da parte dell’Ats. “Il Comune assicura sempre massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria locale e attiva i protocolli di sicurezza grazie al Coc-centro operativo comunale per la gestione delle attività connesse – si legge nella nota dell’amministrazione – Ricordiamo che ogni comunicazione della Ats viene immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione”.

Il sindaco rinnova l’invito “al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili”.