Un turista positivo al Covid-19 a Orosei, nel Nuorese. Ne dà notizia l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook istituzionale.

“Il soggetto, in vacanza presso la propria abitazione, si trova ora ricoverato presso la struttura covid di Sassari, mentre i familiari sono in isolamento fiduciario – si legge nella breve nota – Sono in corso i controlli per tutti coloro che hanno avuto contatto con il soggetto positivo; tutti i protocolli sanitari previsti sono stati immediatamente applicati”.