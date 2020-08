Fuga di migranti da Messina, l’ira di De Luca sui social: “Portateli in Parlamento”

Fuga di migranti dalla ex caserma Gasparro di Bisconte, a Messina, infatti nella notte sono scappati in 21.

Fatto che che fatto infuriare il sindaco Cateno De Luca, il quale ha ribadito che se il 27 agosto, il giorno dopo la conclusione della quarantena obbligatoria dei migranti ospiti della struttura, non sarà stato chiuso anche il Cas (Centro assistenza straordinaria), oltre all’hotspot, sarà pronto a proteste eclatanti.

“Continuate con la linea della solidarietà, ma non più a Messina: portateli in Parlamento i migranti perché dal 27 agosto prenderò a calci in c… tutte quelle istituzioni che non sanno fare per bene il proprio mestiere”.