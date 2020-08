Il campione oristanese di canottaggio Stefano Oppo di nuovo in raduno con la Nazionale dopo la conferma degli Europei Assoluti di Poznań dal 9 all’11 ottobre. Si tratta dell’unica competizione internazionale per la stagione 2020. Oppo – ora in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di riposo insieme alla famiglia – nella tarda serata di domani rientrerà a Sabaudia per proseguire gli allenamenti in preparazione dei Campionati. Come avvenuto per gli altri raduni, tutti gli atleti e allenatori si sottoporranno al test sierologico così da poter svolgere in totale sicurezza gli allenamenti.

Per Oppo quello del 2020 è il quarto Campionato Europeo disputato nella specialità olimpica del Doppio Pesi Leggeri in coppia con Pietro Ruta. Il duo negli scorsi anni si è sempre imposto ai massimi livelli conquistando due medaglie di bronzo, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e l’argento a Lucerna nel 2019. Il bacino del Malta Lake, dove si svolgeranno le competizioni, non è sconosciuto al campione oristanese che proprio in Polonia, lo scorso anno, ha conquistato la medaglia d’argento nella seconda tappa di Coppa del Mondo. “Dopo la notizia dell’annullamento di tutte le competizioni per il 2020 non pensavo – commenta l’atleta sardo – che quest’anno saremmo riusciti a svolgere alcun tipo di competizione.

Sono molto felice della conferma dei Campionati Europei, per i quali ci stavamo già preparando al massimo; so che dovremo stare molto attenti a tutto, rispettare e cercare di far rispettare tutte le norme, sia durante i raduni ma soprattutto durante la competizione all’estero. Siamo consapevoli che essendo l’unica gara internazionale della stagione, anche gli altri equipaggi arriveranno al 100% ma noi cercheremo di arrivare il più pronti possibile”.