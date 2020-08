Altri due casi di positività al Covid nel Nuorese, dopo quello registrato a Orosei. Si tratta di una turista in vacanza a Tertenia in Ogliastra e di un altra persona a Posada.

La prima si è recata in ospedale a Lanusei per altri problemi ed è risultata positiva al tampone, come spiega il sindaco di Lanusei Davide Burchi: è stata isolata e sono stati fatti 15 test ai contatti più stretti.

Il caso di Posada, divulgato dal sindaco Roberto Tola, riguarda invece un soggetto asintimatico che ora si trova in isolamento nella propria abitazione: le autorità sanitarie stanno ricostruendo la catena dei contatti per effettuare i tamponi.