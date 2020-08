Con un post sui social la Sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu ha comunicato un nuovo caso positivo.

“Con tristezza e preoccupazione, per dirvi che nel nostro paese abbiamo un nuovo caso di positività Covid, forse molti, forse pochi, pensavano che fosse finita. Purtroppo non è così, il VIRUS è ancora lì….dietro l’angolo…”, scrive la Sindaca.

“Vi esorto dunque a riprendere CONSAPEVOLEZZA di quanto sia ANCORA importante il RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI di contenimento COVID ….È vero… dalla FASE 3 ci siamo sentiti tutti più liberi…..ma quei comportamenti di SOLIDARIETÀ e IMPEGNO COMUNE non POSSONO essere dimenticati” …” Quindi per il BENE DI TUTTI/e , soprattutto delle persone fragili e affinché tutti i sacrifici fatti finora non siano stati vani”.

Inoltre in un secondo post ha comunicato che si tratta di persona appena rientrata dalla Spagna , è a casa e sta bene.