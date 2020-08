Gli agenti della Questura di Sassari hanno arrestato un sassarese, M.I. di 39 anni, per furto atti persecutori e violazione di domicilio. I poliziotti della Sezione Volanti sono intervenuti nel quartiere di Santa Maria di Pisa per la segnalazione di alcuni abitanti della zona che avevano bloccato un uomo che dopo aver rubato un’auto, nel tentativo di scappare era andato a sbattere contro un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto i poliziotti sono riusciti, con non poca difficoltà ad allontanare i presenti che avevano circondato l’auto all’interno del quale si è barricato il ladro, rischiando il linciaggio. L’uomo è stato portato in Questura e poi nel carcere di Sassari-Bancali, in attesa del procedimento di convalida del provvedimento previsto per la giornata di domani.