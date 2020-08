Stava partecipando alle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie nei terreni vicino alla sua proprietà quando, a causa del fumo e del caldo, si è sentito male.

Un uomo dii circa 50 anni è stato soccorso nel pomeriggio dal personale del Corpo forestale e di Forestas, già impegnato con le squadre a terra per domare il rogo divampato a Siris, in provincia di Oristano, in località Riu Ludu.

Da quanto si è appreso il 50enne non ha riportato ustioni e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Per spegnere il rogo è entrato in azione anche l’elicottero Super Puma partito da Fenosu: in fumo macchia mediterranea e alcuni alberi di ulivo.