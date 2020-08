“Siamo arrivati al capolinea e non per colpa nostra. In questi anni la società del Carbonia Calcio ha superato parecchi ostacoli e difficoltà ed è riuscita ad arrivare in serie D, un traguardo importante che dà lustro a tutta la città e all’intero territorio. Purtroppo la volontà dei dirigenti e degli atleti continua a scontrarsi con un muro che non è neppure di gomma l’amministrazione Comunale”. Lo scrive il presidente del Carbonia Calcio Carlo Foti, in un comunicato stampa.

“L’inizio del campionato è ormai imminente e la vicenda dello stadio non è ancora stata risolta e non c’è da parte dell’amministrazione comunale, con la Sindaca in testa, nessuna volontà di affrontare i problemi e trovare soluzioni. Lo stadio è a tutt’oggi in condizioni pietose e non idoneo per affrontare un campionato di serie D. Vista la situazione che ormai si protrae da alcuni anni, nostro malgrado e con grande amarezza, ci troviamo costretti a rassegnare le dimissioni nella nostra rispettiva funzione di Presidente e Vicepresidenti della società, consapevoli che tale gesto rischia di vanificare anni di lavoro e di impegno di molti”.

“Porgiamo un sentito ringraziamento – conclude la nota – a tutti i collaboratori che con i loro volontario impegno hanno sostenuto la squadra, ringraziamo i Briganti che anche nei momenti più difficili non hanno fatto mancare la loro presenza e tutto i tifosi che ci hanno seguito negli anni. Infine ringraziamo tutti gli sponsor che con il loro sostegno economico hanno reso possibile questo importante percorso del Carbonia Calcio”.