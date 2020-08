“Solinas si occupi di reperire strutture per l’identificazione e per la quarantena dei migranti. Dalla politica ci attendiamo fatti e non parole”. Lo afferma Salvatore Deidda, segretario regionale del sindacato di Polizia, Siulp, in merito alle affermazioni del Presidente della Regione Sarda Cristian Solinas.

“Come sindacato abbiamo richiesto di sottoporre a test tutti gli operatori di Polizia della Sardegna, come hanno fatto nel resto della penisola. Invece si preoccupa dell’app ‘Sardegna sicura’ senza rendersi conto che se la pandemia dovesse scoppiare in Sardegna, possiamo farci tranquillamente il segno della croce. Rimanesse nell’alveo regionale – continua Deidda – invece di fare politica transnazionale.

Non è riuscito a garantire il test a tutti gli operatori sanitari della Sardegna, figuriamoci se riesce a risolvere il problema dei migranti”.