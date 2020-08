Un’abitazione in via Goldoni a Cagliari ha preso fuoco e tanta è stata la paura tra gli abitanti della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la casa.

Le persone sono state messe in salvo anche grazie al supporto della Polizia.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.