“Un attacco gratuito per una misura volta a tutelare la salute dei cittadini e dei nostri ospiti”. È la risposta di Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, al video postato sui social da Briatore dopo la chiusura del Billionaire.

Il primo cittadino, secondo Briatore, avrebbe emesso un’ordinanza più restrittiva del decreto che impone limitazioni alle sale da ballo, mettendo in ginocchio l’economia della Costa Smeralda. Briatore ha definito Ragnedda “un altro grillino contro il turismo”.

La risposta del primo cittadino arzachenese non si è fatta attendere: “I veri imprenditori sono con me, gli altri scappano a Montecarlo” ha detto Ragnedda in un video.

Solidarietà alla scelta fatta da Ragnedda anche da Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna. “La mia posizione è nota da tempo” scrive Deiana, in un comunicato. “Il sindaco ha agito dentro gli alvei della legge, del buonsenso, della precauzione che sempre dovrebbero ispirare l’agire degli amministratori locali. L’Ordinanza del Sindaco si ispira alla tutela della salute pubblica della comunità di Arzachena, dei suoi graditissimi ospiti, della Gallura e della Sardegna”.

“Briatore – conclude Deiana – dovrebbe avere cura di rispettare la terra che lo ospita, delle persone che qui lavorano, dei tanti anziani e delle persone fragili. Dovrebbe capire, il Dott. Briatore, che prima del business viene la vita delle persone che Roberto Ragnedda, con disciplina ed onore tutela”.

