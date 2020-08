In piazza dei 45 a Stintino il 21 agosto ritorna il laboratorio mobile del progetto Sprint (Salute prevenzione innovazione tecnologica) per eseguire il test sierologico a chiunque ne faccia richiesta.

Non si ferma, soprattutto adesso, l’attività di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto al Covid-19. Il camper sarà nella piazza dedicata ai fondatori del paese dalle 19,30 alle 23, e sarà a disposizione dei cittadini che vorranno eseguire il test IgG/Igm per la rilevazione degli anticorpi al virus.

Sino a oggi – fanno sapere gli organizzatori – sono stati eseguiti a Stintino 180 test e nessuno è risultato positivo.