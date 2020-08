La Procura di Berlino ha aperto un fascicolo d’inchiesta in relazione ad una serie di incidenti avvenuti ieri su un’importante arteria stradale della città e che sono stati causati dall’atto di un’islamista.

Almeno sei sono le persone rimaste ferite in seguito a quanto avvenuto, di cui tre si troverebbero in gravi condizioni e sono state portate in una vicina struttura ospedaliera.

Autore del folle gesto sarebbe un 30enne di nazionalità irachena che sarebbe uscito dalla propria autovettura al grido di Allah Akbar e avrebbe posto una scatola sul tettuccio minacciando di essere pronto a far esplodere un ordigno.

Il pronto intervento della polizia ha permesso di fermare l’attentatore, che in realtà aveva con sé soltanto degli strumenti da lavoro.

Fonte Sputnik.com