Un treno treno è deragliato sulla linea Lecco – Milano: sul posto sono in arrivo decine di mezzi dei soccorritori.

Il deragliamento, sulle cui cause non si hanno ancore notizie, è avvenuto intorno a mezzogiorno all’altezza della stazione ferroviaria di Carnate. Il treno viaggiava in direzione Arcore quando la motrice è uscita dai binari, portandosi con se almeno altre tre carrozze.

Al momento si pensa non abbia funzionato uno scambio visto che il treno è finito su un binario morto e la motrice è finita contro un muretto.