“Mentre la Regione sostiene che sia ‘Tutto aperto’ e comunica la ripartenza delle visite ordinarie, di fatto, quello a cui assistiamo è la paralisi del servizio sanitario pubblico. Tra il dire e il fare purtroppo c’è sempre di mezzo il mare, e il caso della Sanità sarda in questi giorni lo conferma. La riapertura è avvenuta soltanto a parole”. Lo denuncia la capogruppo M5s in Consiglio regionale, Desirè Manca che parla di “alla blocco delle visite ordinarie e urgenti mai ripartite”.

“Alcune visite, reputate urgenti da pazienti oncologici e con gravi patologie – osserva in una nota – a tutt’oggi non vengono ancora espletate. Se si chiama il Cup per prenotare una visita specialistica, gli appuntamenti vengono fissati a distanza di mesi, quando va bene, ma le agende ancora non disponibili non si contano. Qui non si riesce nemmeno a garantire il minimo indispensabile”. Altro aspetto “inaccettabile”, sempre secondo Manca, è che “spesso chi chiama il Cup per prenotare visite urgenti salvavita si vede costretto a dover fare l’esame dall’altra parte della Sardegna. E chi non può permettersi di sostenere le spese per affrontare il viaggio, a quel punto che fa? Rinuncia”.