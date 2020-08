C’è polemica sui social per gli assembramenti che si sono creati, in barba a ogni norma anti Coronavirus, in un parco acquatico vicino a Roma.

A denunciare l’accaduto diversi clienti del parco acquatico che hanno condiviso foto e video realizzate lo scorso 17 agosto nell’arena dove gli spettatori prendono posto per assistere agli spettacoli dei delfini.