Tre casi di positività al Covid tra i giocatori del Cagliari calcio. Secondo un comunicato ufficiale della società sarebbero tre gli atleti positivi: Cerri, Bradarić e Ceppitelli. Tutti sono in isolamento domiciliare.

“In accordo con le autorità sanitarie – si legge – in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi”.

La ripresa degli allenamenti è prevista per domani giovedì 20 agosto al centro sportivo di Assemini. Il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane.

Ecco il comunicato ufficiale: