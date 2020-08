Nuovi richiami alimentari che si susseguono senza tregua anche quest’estate. Tra i problemi riscontrati c’è quello della salmonella che al momento sembra essere un problema non solo in Europa ma anche in atri paesi del mondo come, ad esempio, il Brasile, il Canada e l’America.

Un problema grave se si pensa ai problemi a cui può portare e per cui è sempre bene prestare la massima attenzione. Nello specifico, rendiamo nota una notifica del RASFF che riguarda dei filetti di pollo bloccati per presenza di salmonella. L’allerta arriva con l’avviso pubblico del 18/08/2020 dal RASFF n° 2020.3312 e riguarda dei filetti di pollo marinati e surgelati al cui interno è stata riscontrata la presenza di salmonella entertica ser. Enteritidis, salmonella enterica ser. Newport, salmonella enterica ser. Virchow.