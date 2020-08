Un incidente stradale è avvenuto questa sera nell’ Asse Mediano di scorrimento, all’altezza del km 5,100 dove una moto guidata da una ragazza di anni 26 di Cagliari, per cause in fase di accertamento è caduta senza coinvolgere altri veicoli.

La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.