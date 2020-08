Riscontrati problemi su Gmail, ma anche Google Drive e Youtube. Da questa mattina chiunque abbia cercato di inviare posta elettronica, oppure caricare un video su Youtube nelle ultime ore potrebbe aver riscontrato alcuni problemi. Sono molte infatti le persone che si sono lamentate della difficoltà a connettersi ai servizi G suite.

Molti utenti non sono in grado di inviare e ricevere e-mail, ma c’è anche chi ha riscontrato un lungo processo di caricamento allegando un file, solo per poi ricevere un messaggio di errore in cui “si consiglia di controllare la propria connessione”.

Google ha da poco confermato di aver ricevuto segnalazioni di problemi su Gmail e Google Drive, e dando una rapida occhiata a Twitter o a DownDetector ci si rende conto che migliaia di persone sono incappate nel bug.