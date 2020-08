Il taglio dei parlamentari è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, che attende con un certo entusiasmo il referendum del 20 e 21 settembre.

Eppure, in questi infuocati giorni di agosto, si sono levate alcune voci di dissenso tra i grillini che stanno mettendo in discussione la diminuzione dei deputati e dei senatori prevista se dovesse vincere il Sì al referendum.

Una di queste è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato di votare No. Secondo Lapia “il taglio dei parlamentari è un taglio alla democrazia italiana”. Secondo la deputata, in un’intervista a Radio Radicale, “scegliere il taglio dei parlamentari significa scegliere di tagliare su coloro che rappresentato in Parlamento i cittadini”.

L’idea di eliminare “chi si fa portavoce dei problemi, delle questioni del territorio, le stesse che quotidianamente pesano sulla vita di tutti” – come ha affermato Lapia, sembra essere condivisa da molti dei 5 Stelle.

Il pericolo, per i pentastellati, è che nell’arco di un mese possano uscire allo scoperto altri scettici sul referendum per il taglio dei parlamentari.