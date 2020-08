Prima giornata di allenamento per il Cagliari versione 2020-2021. Ma i protagonisti, più che i giocatori, sono diventati i tamponi: oggi ad Asseminello nuovo giro di controlli anti Covid-19. I test in realtà erano già stati programmati da tempo per oggi, in teoria giorno di partenza per il ritiro di Aritzo.

I pullman per la località montana della Barbagia erano già stati prenotati, ma dopo la scoperta dei tre giocatori positivi (Bradaric, Ceppitelli e Cerri) – che si vanno ad aggiungere a Despodov, in quarantena in Bulgaria – la società rossoblù ha deciso di far rimanere la squadra a Cagliari. Ieri, in seguito alla scoperta dei tre casi di positività, l’allenamento in programma ad Assemini era saltato.

Oggi si comincia, dunque. Senza Bradaric, Ceppitelli e Cerri, in isolamento domiciliare. E con altri due giocatori (non sono stati rivelati i nomi) in quarantena e sorveglianza attiva perchè sono stati in contatto stretto con i tre positivi.