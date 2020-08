Corre forte la giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista sfreccia in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno scorso da Vittoria Fontana con 11.40 vincendo il titolo europeo under 20.

La sarda delle Fiamme Oro aveva fatto segnare un mese fa il notevole crono di 11.29 a Cagliari, ma in quel caso con vento a favore decisamente sopra il consentito (+6.2). Adesso diventa capolista stagionale in Europa e quinta al mondo per la categoria, oltre che la terza junior di sempre a livello nazionale.

Un’ora più tardi, gran volata anche sui 200 metri con 23.48 (+0.5), a soli tre centesimi dal record personale di 23.45 ottenuto nel 2018 da allieva, ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires, dove conquistò la medaglia d’argento e che vale tuttora il secondo posto nelle liste italiane alltime under 20. E nello scorso inverno, con 23.85 ad Ancona, ha migliorato il suo primato nazionale juniores al coperto proprio su questa distanza. La ragazza di Quartu Sant’Elena, allenata dal tecnico Fabrizio Fanni, ha già fatto parte nella passata stagione del gruppo azzurro della 4×100 assoluta, convocata per gli Europei a squadre di Bydgoszcz.