Due alpinisti – un uomo e una donna – sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota, in Val d’Ayas (Aosta). Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato i corpi. L’allarme era scattato già ieri per un mancato rientro e le ricerche sono scattate in tarda serata con squadre via terra. Questa mattina il sorvolo in elicottero ha permesso l’avvistamento e il successivo recupero delle salme. Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono affidate alla guardia di finanza.

Le vittime sono un uomo di 39 anni, esperto di montagna, e una donna di 36 originaria di Milano. Entrambi vivevano in Valle d’Aosta. Sono precipitati per un centinaio di metri durante la fase di salita del Rothorn, una cresta al confine tra Ayas e Gressoney. Al momento dell’incidente erano legati in conserva, dunque non è escluso che uno dei due sia caduto trascinando l’altro a valle. Sono stati visti per l’ultima volta intorno alle 13 del 20 agosto. Erano partiti da Champoluc e avrebbero dovuto rientrare entro sera. I corpi sono stati trasferiti al cimitero di Ayas a disposizione del medico legale.