Arriva anche nelle scuole sarde la proposta del commissario nazionale per l’emergenza Covid Domenico Arcuri: test sierologico per docenti e personale Ata dal medico di base. L’invito sta arrivando in queste ore nelle caselle di posta elettronica dei dipendenti del ministero attraverso le segreterie dei singoli istituti. Bastano pochi minuti, avverte Arcuri, e la tessera sanitaria.

“Se l’esito sarà negativo – si legge nel comunicazione – avrai il via libera per recarti al lavoro in sicurezza. Se sarà positivo, il tuo medico, nel totale rispetto della privacy, ti inviterà a fare un successivo test molecolare”.

I giorni di attesa dell’esito saranno considerati assenze giustificate. Tutto in attesa del 22 settembre, data di riavvio della scuola in Sardegna, otto giorni dopo l’apertura decisa a livello nazionale. Dal tavolo sardo della scuola era emerso un primo problema: per l’1 settembre è fissato l’avvio dei recuperi scolastici. E per la città metropolitana di Cagliari il ritorno anticipato dovrebbe coinvolgere il 60 per cento della popolazione studentesca.