Comunali Quartu 2020, il centrosinistra firma il documento politico in vista delle elezioni del prossimo 25 e ‪26 ottobre‬. ‪Sabato 5 settembre‬ si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.

Il patto è stato siglato dai rappresentanti di Pd, Art. 1, Partito dei Verdi-Europa Verde, Associazione “Nelson Mandela” Progressisti, Possibile, unitamente ai movimenti Cambiamo Quartu, Ajò Insieme e Impari. “La coalizione – si legge nel documento – dichiara la volontà di operare in totale discontinuità, di persone e metodi di governo, con gli ultimi dieci anni di amministrazioni comunali sostenute dal centrodestra e inaugura un percorso programmatico partecipativo, volto al bene comune, che possa dare alla città gli strumenti per un reale riscatto sociale, economico e culturale”.

Le primarie si terranno ‪dalle 8.30 alle 20.30 a Casa Olla in via Eligio Porcu 29‬. La candidatura, sottoscritta dal candidato, deve essere presentata da almeno uno dei soggetti politici che fa parte della coalizione. Le candidature saranno presentate ‪sabato 22 agosto‬ dalle 11 alle 12 nella sede di ‪via Pizzetti 15 a Quartu Sant’Elena‬. In campo finora l’esponente del Pd Francesco Piludu e quello di Ajo Stefano Secci. Fuori dalle primarie di centrosinistra l’ex sindaco Graziano Milia, a capo di un’altra coalizione che non prevede la partecipazione di partiti.