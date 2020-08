Super lavoro per volontari e Corpo Forestale per via di un incendio scoppiato nelle campagne di Sennariolo.

Un elicottero proveniente dalla base di Bosa è intervenuto in aiuto alle forze di terra in località Funtana Benauda.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cuglieri.