Sono 28 gli incendi divampati oggi in Sardegna, 10 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, alimentati dal vento e dal grande caldo. In particolare, a Cagliari, a Giorgino, è intervenuto un elicottero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari coadiuvata dal personale eliportato e da 1 squadra di volontari dell’associazione Nos Quartu Sant’Elena.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di vegetazione retrodunale e sterpaglie. Un vasto incendio è scoppiato in agro di Gesturi, località “Pranu ‘e sa Giara”, dove sono intervenuti 3 elicotteri, tra cui il SuperPuma. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato e dal personale nucleo GAUF di Cagliari, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Barumini , 2 squadre delle Compagnie barracellari di Barumini e Tuili. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo cespugliato a lentisco, coltivi e una minima parte, non stimata, di soprassuolo a roverella. In agro di Sassari, località “Palmadula”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Sassari, 1 squadra della Compagnia barracellare di Sassari, 1 squadra dei VVF di Sassari.

Nelle campagne di Paulilatino, località “Giogufrau”, sono intervenuti 2 Canadair di stanza a Olbia e 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato e dal personale della Stazione di Seneghe, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Pualilatino e Santu Lussurgiu , 2 squadre delle Compagnie barracellari di Paulilatino e Santu Lussurgiu, 1 squadra dei VVF di Ghilarza e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sardegna Centrale di Oristano. Un altro incendio è divampato a Oniferi, località “Tanca manna”, dove sono intervenuti 2 Canadair e 4 elicotteri (3 leggeri e il SuperPuma).

A Torpè, località “Nuraghe san pietro”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Ala’ dei sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di oliveto e incolti. Incendio anche in agro di Ballao, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. A Carbonia, località “Podere san vito”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. A Sennariolo, località “Funtana selamare”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Infine in agro di Cuglieri, località “Sa tanca manna”, sono intervenuti due elicotteri.

