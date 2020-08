“Ho firmato un’ordinanza che impone il divieto temporaneo di balneazione nella zona di Sant’Andrea, nell’area di pertinenza della stazione di monitoraggio denominata ‘B042CA Sant’Andrea – 3 Strada’, che sostanzialmente corrisponde al tratto di mare antistante le vie Sorrento e Mar Baltico, per una lunghezza totale di 509 metri”. A scriverlo in una nota è il sindaco di Quartu Sant’Elena Delunas.

Secondo il primo cittadino “l’atto fa seguito la ricezione da parte del Comune di una nota dell’ARPAS, con la quale è stata comunicato che l’acqua di balneazione del punto di monitoraggio suddetto è da considerare temporaneamente non idonea alla balneazione a causa del superamento del limite del parametro microbiologico”.

Il divieto si pone come fine la salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti dei successivi esami, già in esecuzione da parte dell’ARPAS, ente competente in materia.

Il post: