“Lunga giornata d’attesa per i ragazzi sottoposti al test e per i loro familiari. Tra i tanti sottoposti al tampone sono risultati positivi altri tre ragazzi di Ozieri. Sono sintomatici e la situazione sanitaria è tenuta costantemente sotto controllo. A loro vanno gli auguri di pronta guarigione”. Lo scrive, nel consueto diario del giorno su Facebook, il sindaco di Ozieri, Marco Murgia.

“La situazione è in netto peggioramento – si legge – e alcune riflessioni è utile farle per richiamare tutti ad un severo rispetto delle norme del distanziamento. E’ vero che ad una certa età ci si sente invincibili e immortali ma gli highlander esistono solo al cinema. Essere giovani garantisce solo una maggior difesa ma non l’immunità e inoltre il pensiero deve essere rivolto anche a chi ci sta vicino: genitori, fratelli, nonni e amici”.

“Ci siamo rilassati – conclude il primo cittadino – e come dicevano gli esperti è ricominciato il contagio. Dobbiamo riacquistare una giusta tensione per circoscrivere i focolai che si presenteranno e frenare la diffusione. Per circoscrivere i focolai è necessario essere rigorosi con se stessi, in particolare mi riferisco a chi deve rimanere in quarantena, questo vale anche per coloro che al primo test sono risultati negativi e devono ripeterlo tra qualche giorno. Sono disagi che dobbiamo imparare a gestire certi che stiamo operando per il meglio.