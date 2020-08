Nuovi disagi a Nuoro, dove alcuni rioni della città, Santu Predu, zona piazza San Giovanni, via Ballero e Mughina, si sono svegliati ancora una volta senz’acqua.

Il sindaco Andrea Soddu si è subito messo in contatto con l’ente gestore Abbanoa per capire a cosa sia dovuta questa nuova interruzione, dopo la riparazione della condotta adduttrice che si era rotta nei giorni di Ferragosto lasciando all’asciutto per giorni il capoluogo barbaricino.

“L’interruzione idrica in città è dovuta ad un abbassamento dei livelli d’acqua nei serbatoi e non a una nuova rottura della condotta adduttrice – fa sapere in una nota l’amministrazione comunale – . Secondo i tecnici dell’ente gestore, una volta riempiti a sufficienza i serbatoi, l’erogazione dovrebbe tornare presto regolare. L’amministrazione comunale sta comunque monitorando la situazione, in costante contatto con Abbanoa”, conclude il Comune di Nuoro.