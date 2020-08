L’intera rosa della Prima Squadra, Tecnici e Dirigenti della Usd Osimana , sono in quarantena cautelare, in attesa di effettuare il test per il Covid 19, dopo l’accertata positività di un componente della rosa.

Lo ha reso noto la società, secondo quanto riferiscono i media locali. Il giovane aveva qualche linea di febbre “e nessun altro sintomo allarmante”, ma per la recente gita in Sardegna c’è stato il ricorso al tampone. “In via precauzionale, gli allenamenti sono stati subito sospesi, in attesa di conoscere l’esito dell’esame, che purtroppo è arrivato positivo, nella serata di ieri. Come da protocollo, sono state allertate le autorità competenti”.