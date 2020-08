Un caso di positività al Covid-19 nel comune di Sant’Anna Arresi.

Lo ha annunciato la sindaca Anna Maria Teresa Diana in una comunicazione ufficiale sul sito del Comune.

«Comunico di aver ricevuto segnalazione da parte dell’ATS di un caso di positività al Covid-19 – si legge -. Tale segnalazione riguarda una persona non residente nel comune di Sant’Anna Arresi. La persona interessata è al momento in isolamento, cosi come sono in quarantena alcuni contatti individuati dall’ATS. Richiamando le raccomandazioni fatte a suo tempo, e confidando nel senso di responsabilità già ampiamente dimostrato dalla cittadinanza negli ultimi lunghi mesi, confido in una nuova consapevolezza da parte di tutti per superare nel migliore dei modi questo difficile momento”.

“Ritengo doveroso – ha concluso Anna Maria Teresa Diana – esprimere, anche a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, vicinanza e solidarietà alle persone interessate”.