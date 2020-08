“Io ero in Sardegna ma non sono mai andato in discoteca, eppure mi sono ammalato lo stesso. Quel posto è una bomba”. Sono le parole di Claudio, uno dei giovani che è risultato positivo al tampone nei giorni scorsi, raccolte in un’intervista del Corriere della Sera.

Il ragazzo, secondo il giornale nazionale, in vacanza in Costa Smeralda si è “ritrovato come una sardina sul traghetto”. Claudio ha raccontato che per salire sulla barca i passeggeri erano tutti ammassati e non tutti portavano la mascherina.

“Sono tornato tre giorni fa – si legge ancora nell’articolo – scoprendo che la Sardegna era l’epicentro del virus, poi avevo qualche linea di febbre, ma i miei amici stavano bene. Sono stato quasi sempre in spiaggia, al massimo nei ristoranti, come potevo pensare di essermi preso il virus?”.

Ora il ragazzo si dice preoccupato per i suoi familiari e per il futuro lavorativo. Anche la sua fidanzata e i genitori ora devono testarsi, mentre per Claudio è già scattata la quarantena a pochi giorni dal ritorno in ufficio.