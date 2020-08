Super lavoro per volontari e Corpo forestale, intervenuti per un incendio nel comune di Bonorva, in località Su Terranzu.

Sul posto, per arginare le fiamme e aiutare le operazioni di spegnimento, è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base di Anela.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva