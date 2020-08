Due i casi di contagio da Covid accertati a Nurri. Ne dà notizia il primo cittadino Antonello Atzeni, che ha attivato il centro operativo comunale per l’emergenza Covid.

Si tratterebbe di due residenti di ritorno dall’estero, risultati positivi al tampone.

“È stato disposto l’isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria attiva” scrive il sindaco. “Gli interessati sono stati informati riguardo i sintomi e le modalità di contagio della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa della sintomatologia.

Sentiti i familiari comunicano che al momento che i due ragazzi stanno bene.

Evidenziamo che la situazione è sotto controllo e l’Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza”.

“Invitiamo la cittadinanza – conclude il sindaco – a mantenere la calma e ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento fisico, di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, a igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.

Il post del Sindaco: