Canneto e sterpaglie hanno preso fuoco questa mattina a Quartu Sant’Elena, tra via Monsignor Angioni e il cimitero comunale.

Complice le alte temperature e il maestrale delle ultime ore, l’incendio rischia di estendersi vicino alle abitazioni. Una lunga colonna di fumo è visibile da Cagliari.

Sul posto ad arginare le fiamme ci sono i vigili del fuoco.

I volontari della Paff, raccomandano ancora una volta la massima attenzione in caso di incendio:

– non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l’erba secca;

– non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamente spento;

– se si deve parcheggiare l’auto, accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l’erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba;

– non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;

– non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo del fuoco.