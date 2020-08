Tre nuovi positivi al covid 19 nelle località turstiche dell’Ogliastra, nella costa centro orientale dell’isola, a Cardedu, Bari Sardo e Tortolì.

Nel primo caso si tratta di un giovane del paese rientrato dalla Lombardia, a Bari Sardo la persona positiva è un giovane turista, mentre a Tortolì sarebbe una ragazza del posto. Le amministrazioni comunali delle tre località turistiche hanno dato notizia attraverso un comunicato postato nelle rispettive pagine Facebook.

“Il soggetto, si trova ora in isolamento domiciliare e sono in corso i controlli per tutti coloro che hanno avuto contatto con lui – si legge nella pagina del comune di Cardedu – tutti i protocolli sanitari previsti sono stati immediatamente applicati. Auguriamo una pronta guarigione”. “La persona contagiata sta bene e in questo momento si trova in isolamento domiciliare. La situazione è sotto controllo ed è stato avviato il protocollo sanitario previsto. Sarà nostra cura informarvi sull’evolversi della situazione” è scritto nella pagina del comune di Bari Sardo. “La situazione è sotto controllo ed è stato avviato il protocollo sanitario previsto – spiega l’amministrazione comunale di Tortolì -. In questo momento è ancora più necessario osservare le basilari misure di sicurezza. Ogni comunicazione a riguardo verrà data attraverso i canali ufficiali dell’ente”.