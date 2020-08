Incendio di un’abitazione a San Sperate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Varie squadre stanno operando con un’APS (autopompa serbatoio) un’ABP ( autobotte pompa) un AF ARA (autofurgone autorespiratori) un’AS (autoscala), per un totale di quattro automezzi e dieci operatori.

Gli operatori danno notizia di due persone soccorse all’interno dell’appartamento, a causa inalazioni fumo. Sono state portate all’esterno e affidate al personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale.

La situazione è sotto controllo, al momento non risulta ci siano persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di spegnimento bonifica e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.