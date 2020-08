Duro attacco di Gianfranco Scalas, presidente di Fortza Paris (all’interno della coalizione di maggioranza), in forte critica con le decisioni politiche della Regione in materia di Covid. Secondo Scalas il focus del problema non sono i titoli dei giornali, bensì una mancata strategia da parte della Giunta regionale.

“Chiedevo aiuto alla memoria” scrive, in una nota su Facebook. “Mesi fa si parlava di passaporto (fuori norma, con tanto di annunci molto avventati del tipo “venite tutti Sardegna sicura non serve mascherine età”). Poi di annunci di controlli agli ingressi e test sierologici a gogò…. e ora la colpa della Sardegna frou frou e non free free di chi è?”

“Dopo che abbiamo scagliato i nostri strali sui giornali – continua – ci sarà il tempo in cui il Consiglio regionale verrà convocato d’urgenza per una seria e utile discussione sui perché e non per processare i quotidiani”.

Talvolta – conclude Scalas – si cerca la scopa non per pulire ma per mettere sotto i tappeti la zozzeria e le incapacità”