“Due turisti sono stati aggrediti nella spiaggia cagliaritana del Poetto”. Ad affermarlo è stato l’associazione Arc di Cagliari. I due turisti sono ‘rei’ di essersi resi protagonisti di un bacio in acqua e questo ha “sconvolto” l’aggressore. La persona omofoba ha inveito sui due ragazzi non solo verbalmente ma anche con il bastone dell’ombrellone, per fortuna senza colpirli. In loro difesa si sono schierate tutte le persone presenti al momento in spiaggia.

“Ancora una volta – si legge in una nota – dobbiamo registrare degli atteggiamenti e comportamenti contro la comunità LGBT+ e se questo succede in uno dei posti che reputiamo friendly ed accoglienti c’è da preoccuparsi. Come ARC ci rendiamo subito disponibili al sostegno dei due ragazzi nei confronti di questo vile personaggio che non ha avuto di meglio da fare che rendersi artefice, tra l’altro davanti agli occhi del figlio minorenne, di questa aggressione”.