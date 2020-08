Il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino ha annunciato su Facebook una nuova positività alla Covid-19. In questo caso, come scrive il primo cittadino, si tratta di una persona anziana, con alcune patologie di base e che si trova in isolamento ricoverata nel Reparto di Malattie Infettive di Sassari.

“L’Ats sta ricostruendo la rete dei contatti per circoscrivere la diffusione e sottoporre a tampone tutti coloro con i quali la persona contagiata ha avuto contatti stretti – scrive il primo cittadino. Invitiamo a mantenere comportamenti responsabili, prima di tutto per noi stessi, per rispetto verso il prossimo ed in particolar modo delle categorie più deboli. Per questo motivo è fondamentale che ognuno di noi continui a rispettare le regole dettate dall’ OMS: indossare la mascherina, mantenere le distanze, evitare assembramenti e igienizzare spesso le mani, lavandole, oppure utilizzando gel igienizzanti nel caso in cui non sia possibile lavarle. Quindi nessun allarmismo, ma, tanta responsabilità e coscienza. Faremo degli aggiornamenti periodici”, conclude.