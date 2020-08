Sa Produzioni, Orion Agency e The Factory hanno annunciato per Sabato 10 settembre 2020 l’unica data italiana del “Pandemic Madness Tour” dei Vader: band internazionale nonchè pilastro storico del death metal.

Il concerto è in programma al The factory di San Martino Buon Albergo (VR).

Per l’occasione, presenteranno il loro ultimo disco “Solitude in Madness” uscito lo scorso Maggio 2020.

In apertura ci saranno gli svedesi Mass Worship, band death metal emergente di recentissima formazione e con un disco all’attivo.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19, per cui l’ingresso al locale sarà limitato al numero di posti a sedere disponibili in platea.

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE:

chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 349 177 3600 oppure scrivere alla pagina ufficiale del The Factory.