Nuova stretta contro la diffusione del virus adottata dal sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli. Lo rende noto su Facebook.

“Ho adottato un’ordinanza contingibile ed urgente, già notificata a tutte le forze dell’ordine, con poche regole (ma chiare) a contrasto di una eventuale diffusione del virus e con l’esclusivo obbiettivo della tutela della salute pubblica”.

La nuova ordinanza sarà valida fino al 7 settembre e prevede lo stop di tutte “le manifestazioni e/o festeggiamenti, gli intrattenimenti musicali, anche occasionali, con diffusione di musica dal vivo o con riproduzione all’esterno dei locali, in tutte le vie pubbliche e/o negli spazi pubblici affidati in

concessione ad attività commerciali e pubblici esercizi”. Inoltre, regola tra le più importanti, l’uso obbligatorio delle mascherine per tutto il giorno “all’aperto, negli spazi di

pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) quando non sia possibile osservare la regola del distanziamento interpersonale di un metro”.

C’è anche l’obbligo per chi ha attività commerciali o pubbliche, di intensificare “le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici, richiamando e rammentando il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali”.

