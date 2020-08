Ci sono cinque nuovi positivi al covid 19 a San Teodoro, in Gallura, dopo il caso di un uomo proveniente dal Lazio che nei giorni scorsi aveva contratto il virus. Stavolta si tratta di cinque residenti: un uomo di 50 anni che lavora nel campo del turismo e che si trova ora ricoverato nel centro Malattie infettive dell’ospedale di Sassari, mentre gli altri quattro positivi sono suoi colleghi di lavoro.

A darne notizia è stato il sindaco del centro costiero del nord est dell’Isola, Domenico Mannironi, attraverso un comunicato divulgato anche su Facebook. “Un nostro concittadino si trova attualmente ricoverato nella Clinica Malattie Infettive di Sassari perchè affetto da Covid 19 – scrive il primo cittadino – Si tratta dunque del primo caso conclamato di un teodorino residente nel nostro comune. Le sue condizioni non sono gravi ed è seguito in una struttura di eccellenza per questa patologia. Lo ho sentito telefonicamente nella serata di ieri, mi è sembrato sereno, in buone condizioni generali e a nome di tutto il nostro paese gli ho augurato un ‘in bocca al lupo’ e una pronta guarigione”.

L’esito della positività dell’uomo al Covid 19 è arrivato nella giornata di sabato e già nelle ore successive l’Ats ha attivato le operazioni di tracciamento sia nell’ambito lavorativo che familiare del paziente. “Sono arrivati i primi risultati che escludono positività all’interno della famiglia del paziente ma ci sono al momento quattro positività nell’ambito lavorativo – ha proseguito il sindaco – I dati completi arriveranno nelle prossime ore. Il dato epidemiologico conferma che dobbiamo aspettarci altre positività. I controlli sanitari continueranno nei prossimi giorni per avere un quadro più preciso e per seguire la tracciabilità dei contagi” conclude il primo cittadino di San Teodoro.

Il post del sindaco