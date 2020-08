A causa di alcuni contagi avvenuti sulla costa ogliastrina, i sindaci del territorio hanno convocato d’urgenza la conferenza socio sanitaria per chiedere di effettuare più controlli e più tamponi.

Non solo: è stato richiesto fortemente anche di svolgere analisi rapide per accertare in poche ore la situazione sanitaria di chi viene sottoposto all’esame. “Vogliamo che i tamponi fatti da noi vengano processati all’ospedale di Lanusei e non in quello di Nuoro, – fa sapere il presidente della conferenza sanitaria ogliastrina e sindaco di Lanusei Davide Burchi – non possiamo permetterci attese di giorni per il risultato degli esami sia che si tratti di casi seguiti in ospedale che di casi sospetti seguiti dall’Usca”.

Il sindaco di Baunei e consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias chiede “alla Prefettura di Nuoro più controlli non solo nelle spiagge nei barconi e nelle località turistiche, ma anche in tutti i paesi del territorio. Essendo stata l’Ogliastra finora una zona franca sanitaria e avendo oggi dei cluster che ci espongono a un pericolo inaspettato, chiediamo più mezzi nell’ottica della prevenzione, sia per rassicurare i nostri cittadini e gli ospiti delle nostre strutture, che per scongiurare che il virus si propaghi in un territorio fragilissimo dal punto di vista della sanità pubblica”.