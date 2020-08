Covid 19, arrivi dalla Corsica senza controlli: le immagini

Aumentano esponenzialmente i casi di covid 19 in Sardegna e se da una parte si accusa la stampa nazionale di attacco mediatico ingiustificabile, dall’altra si evidenza come da maggio ad oggi non sia stato fatto nulla per prevenire e monitorare l’arrivo dei turisti in terra sarda.

Come vediamo dalle immagini registrate il 23 agosto e inviate alla redazione, lo sbarco da Bonifacio verso Santa Teresa di Gallura avviene senza alcun controllo e senza neanche una verifica e consegna delle autocertificazioni.

Nella nave diretta in Sardegna c’erano turisti di varie nazionalità e ad esclusione della misurazione della temperatura in partenza, nulla è stato fatto per garantire la sicurezza sanitaria in Sardegna